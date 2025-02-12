Bünyamin Bal kimdir? Bünyamin Bal kaç yaşında, nereli, mesleği, görevi ne (BOLU)?

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BÜNYAMİN BAL KİMDİR?

02.01.1967 yılında Bolu-Gerede'de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Gerede'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nden 1988 yılında iyi derece ile mezun oldu.

15.12.1988 – 15.08.1989 tarihleri arasında Gerede Belediyesinde Makine İkmal Mühendisi olarak göreve başladı. 15.08.1989 – 15.11.1990 tarihleri arasında yedek subay olarak 1011 Ordu Donatım Ana Tamir Fabrikası'nda çalıştı. 1990 – 1999 tarihleri arasında Gerede Belediyesi'nde Makine İkmal Mühendisi, 1999 – 2006 tarihleri arasında Fen İşleri ve İmar Müdürü, 2006 – 2008 tarihleri arasında ise Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yapmıştır.

07.08.2008 tarihinde Bolu İl Özel İdaresine naklen atanmış olan Bünyamin Bal, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü olarak görev yaptı.

23.10.2013 tarihinde Genel Sekreter Yardımcısı Vekili olarak ataması yapılan Bünyamin Bal, 13.12.2013 tarihinde asaleten ataması yapılarak Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilirken, ayrıca Genel Sekreter Vekilliği görevini de yürütmektedir.

Bünyamin Bal, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.