Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı

Güncelleme:
Sosyal medyada konuşan bir kadının "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" sözleri gündem oldu. Genelevlerin kapatılmasının toplumsal sonuçları olduğunu savunan ifadeleri tartışma yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, genelevlerin kapatılması konusunu yeniden gündeme taşıdı. Videoda konuşan bir kadın, Türkiye'de genelevlerin kapatılmasına karşı olduğunu belirterek bu durumun toplumsal sonuçları olduğunu savundu.

"GENELEVE GÖTÜRÜLMEYEN ERKEKLER..."

Kadın, genelevlerin kapatılmasının ardından bazı erkeklerin davranışlarının değiştiğini öne sürerek, "Biz genelevleri neden kapattık? Amcaları tarafından geneleve götürülemeyen erkekler, kızlara musallat oluyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede yayılarak çok sayıda yorum aldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler kadının sözlerini sert şekilde eleştirirken, bazıları ise konunun toplumsal boyutlarıyla tartışılması gerektiğini savundu.

Siz çoğaldınız gerek kalmadı....

Haber YorumlarıYusuf Gören:

çok iyi laf

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

YAHU KAPANDI NE OLDU PARKTA BAHÇEDE DOLU ANLAŞ GÖTÜR TABİ Kİ PREZERVATİF ŞART.

Haber YorumlarıSabri:

zaten bereketsizljk hat safada daha da bela musibet eksik olmasın degilmi seni mahluk sefil yaratık Lut kavmi artigi

Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Kızlar rahat durmuyor bu ne diyor yahu sapık ın kız ı erkeğimi var ??

Haber YorumlarıRasim Karakaya:

Bence yanlış düşünüyor; kadının fuhuşa sürüklenmiş olması zaten bir insan hakkı sorunudur, burada fuhuş güzellemesi yapmayacağım ama; genelevde çalışmayan kadınla zaten eskort olarak kendi başlarına bu işi yapmaya başladı ve her yer eskort zaten. Genelevde patron tarafından dayak ve zulm ile çalıştırılıp, fuhuş parasının büyük çoğunluğu elinden alınmasındansa; en azından kendi evlerinde, kendi paralarını kazanıp kimseye pay vermeden, ve istemediği erkeği reddetme hakkıyla şu anda çalışıyorlar.

Haber YorumlarıUğur Onur:

Hayatında yurt dışına çikmadığını bu yorumdan anlıyorum.Yurtdışında genelevde pzvk yok oda tutuyorsun müsteri başina tuttugun odanin sahibine % delik komisyon ödüyorsun.Şehrin hangi bölgesinde çalışacaksan artik ona göre mekanda boş oda bulup tutmaya çalışıyorsun.Bu mekanları devlet sağlık anlamında aids vs denetimlerini aylik kontrol ediyor.Buradaki gibi düzensiz degil.kadinlar zor degil meslek olarak gidip o işi yapıyorlar

