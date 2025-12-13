Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, genelevlerin kapatılması konusunu yeniden gündeme taşıdı. Videoda konuşan bir kadın, Türkiye'de genelevlerin kapatılmasına karşı olduğunu belirterek bu durumun toplumsal sonuçları olduğunu savundu.

"GENELEVE GÖTÜRÜLMEYEN ERKEKLER..."

Kadın, genelevlerin kapatılmasının ardından bazı erkeklerin davranışlarının değiştiğini öne sürerek, "Biz genelevleri neden kapattık? Amcaları tarafından geneleve götürülemeyen erkekler, kızlara musallat oluyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede yayılarak çok sayıda yorum aldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler kadının sözlerini sert şekilde eleştirirken, bazıları ise konunun toplumsal boyutlarıyla tartışılması gerektiğini savundu.