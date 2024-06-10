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Buket Özgünlü Boyacı kimdir? 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı mı?

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Buket Özgünlü Boyacı, 35 hasta köpeği Ankara'ya getireceğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Sosyal medya paylaşımının ardından takibe alınan Buket Özgünlü Boyacı'nın tutuklandığı duyuruldu. Buket Özgünlü Boyacı kimdir? 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı mı?

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren ve gözaltına alınan 2 kişiden biri olan Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki, Buket Özgünlü Boyacı kimdir? 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı mı?

BUKET ÖZGÜNLÜ TUTUKLANDI MI?

Sosyal medyada Buket Özgünlü Boyacı isimli kadın, Şanlıurfa'da bir bölgedeki kuduz karantinasından 35 köpek kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Bu durum üzerine Ankara Valiliği harekete geçti. Tespit edilen hayvanlar, karantinaya alındı. Hayvanları kente getiren 2 kişi gözaltına alınırken işlemlerinin ardından Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı.

Buket Özgünlü Boyacı kimdir? 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı mı?

NE OLMUŞTU?

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini iddia etti.

Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiğini öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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