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BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 6 Şubat kamu kurumları kapalı mı?

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Bugün resmi tatil mi? 6 Şubat'ta kamu kurumları açık mı? Bu soru, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özellikle bankalar, noterler ve devlet dairelerinde işi olanlar, 6 Şubat'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor.

6 Şubat tarihi, bazı özel günlerle çakışabilse de resmi tatil takviminde yer alıp almadığı önem taşıyor. Peki, 6 Şubat resmi tatil mi? Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları için bugün işleyiş nasıl olacak? Resmi tatil günleri, devlet tarafından belirlenen ve tüm kamu kurumları ile özel sektör çalışanlarını etkileyen önemli günlerdir. Peki, bugün resmi tatil mi? 6 Şubat kamu kurumları kapalı mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

6 Şubat Türkiye genelinde resmi tatil değildir ve kamu kurumları olağan işleyişine devam etmektedir.

Özellikle 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümü nedeniyle bazı bölgelerde anma programları düzenlenebilir. Bu tür etkinlikler nedeniyle yerel yönetimler tarafından özel kararlar alınabilir. Ancak, bu kararlar ülke genelinde geçerli bir resmi tatil anlamına gelmez.

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