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Bugün kandil mi? Regaip Kandili 2025 ne zaman, hangi gün?

Bugün kandil mi? Regaip Kandili 2025 ne zaman, hangi gün?
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Regaip Kandili, İslam dünyası için önemli bir dini gün olan ve manevi atmosferi ile bilinen bir kandildir. 2025 yılında Regaip Kandili'nin ne zaman ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Bugün kandil mi? Regaip Kandili 2025 ne zaman, hangi gün?

Regaip Kandili, İslam âleminde mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının ilk perşembe gecesi kutlanıyor. Birçok kişi, bugünün kandil olup olmadığını merak ediyor. Bugün kandil mi? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından aratılıyor. Regaip Kandili, aynı zamanda üç ayların başlangıcını müjdeleyen bir gecedir. Bu dönemde Müslümanlar, ibadet ve dualarını artırarak manevi hazırlık yaparlar. Peki, Bugün kandil mi? Regaip Kandili 2025 ne zaman, hangi gün? Detaylar haberimizde...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kandil değildir. 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 2 Ocak 2025 Perşembe gününü 3 Ocak 2025 Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

Bugün kandil mi? Regaib Kandili 2025 ne zaman, hangi gün?

REGAİP KANDİLİ 2025 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Regaip Kandili, İslam âleminde mübarek kabul edilen gecelerden biridir ve üç ayların habercisi olarak bilinir. Bu özel gece, Allah'ın rahmet ve bağışlarının bolca ihsan edildiğine inanılan bir zaman dilimidir. Müslümanlar, Regaip Kandili'nde ibadet ederek manevi huzur arayışına girerler.

2025 yılında idrak edilecek diğer kandil tarihleri ise şu şekildedir:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcı 1 Ocak 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

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