Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 26 Mayıs Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 26 Mayıs Pazar tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/6 İngilizce) sınavı bulunmaktadır. ÖSYM takvimine göre e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/6 İngilizce) sınavı 25.05.2024 tarihinde uygulanacaktır. Yabancı Dil Sınavı 23.05.2024 tarihinde saat 14:00'da yapılacaktır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları 26 Mayıs 2024 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

YDS NEDİR?

YDS, akademik kariyer yapmak isteyenler, kamu kurumlarında dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yabancı dil bilgisi gerektiren diğer mesleklerde çalışmak isteyenler için uygulanır.