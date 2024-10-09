BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 9 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı. Çocuğunu kime verdiğini unuttuğunu söyleyen baba ifade verdi.

Seyfi Bey canlı yayında evladını kime verdiğini unuttuğunu söylemişti. Bunun üzerine Müge Anlı çağrıda bulunmuştu. Yayınımız ihbar kabul edildi. 29 sene önce evladını evlatlık veren ve kime verdiğini söyleyemeyen Seyfi Bey ifade vermek üzere Adapazarı ilçe jandarma Komutanlığı'na geldi.

2 evladını bıraktı, biri öldürüldü, diğerine ne oldu? Evlatlık verildiği söylenen çocuğun akıbeti ile ilgili şüpheler...

İzleyici Hacer'in anlattığı her şeyin doğru olduğunu söyledi. İzleyici Seyfi'nin kızı Aslı'yı para karşılığı İzmir'e evlatlık verildiğini, çok para isteyince ailenin Aslı'yı geri getirdiğini anlattı.

12 yaşındaki Nisa Nur Can aranıyor...

12 yaşındaki Nisa Nur Can, Bursa'dan kayıplara karıştı annesi Filiz Can onu aramak için stüdyoya geldi.

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