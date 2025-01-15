BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 15 Ocak Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Nezaket Uyur cinayetinin altından başka bir kadın cinayeti daha çıktı. Cinayet sarmalının kilit ismi Müge Anlı'ya konuştu. Sabri Bey, "her iki Nezaket olayını da duydum. İki kişinin de cenazesinin yerini gösterebilirim" dedi. Yayınlarımız ihbar kabul edildi. JASAT ekipleri Sabri ve gizli tanıkları ifadeye götürmek üzere stüdyoya geldi. Kilit isim Sabri, gözaltına alındı.

Zekiye Aydın'ın evlatlık aldığı Ahmet'in ablası Müge Anlı'ya konuştu. Halası Zekiye'nin Ramazan ile evlendiğini ama çocuğunun olmadığını bunun üzerine halasının kardeşi Ahmet'i evlatlık aldığını, Önel kardeşlerin mirastan dolayı buna karşı çıktığı ve annesini öldürdüklerini, bunun üzerine kardeşi Osman'ın da Önel kardeşlerin anne ve babasını öldürdüğünü anlattı. Osman Önel kameralara konuştu. Osman Önel, mirası kaybetmek istemeyen Mustafa Önel'in otuz yaşındayken "Ahmet'i evlatlıktan düşür beni al" dediğini anlattı.

Hala Zekiye'nin oteline "Hasan oğulları" yazılı tabela astıkları açıklandı. Bunun üzerine Müge Anlı, "ben sana sen öldürdün diyemem ama malına çökmüşsünüz" dedi. Müge Anlı, "halanızın geri dönmeyeceğinden nasıl emindiniz?" diye sordu.

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