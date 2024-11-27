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BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 27 Kasım ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 27 Kasım Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Endonezyalı arkadaşları ile lojmanda kaldığı ortaya çıktı

27 yaşındaki Esma Yavuz, 31 Ekim'de İstanbul Tuzla'daki evinden "kahvaltıyı toplamayacağım" diyerek çıkıp gitmişti. Evden kaçtıktan sonra Taksim'de bir otelde çalışmaya başlayan Esma'nın "spa"da çalışan Endonezyalı kızlarla aynı lojmanı paylaştığı açıklandı. Müge Anlı herkesin aklında "Yakup mu acaba Esma'yı oradakilerle tanıştırdı" düşüncesinin olduğunu belirtti. Yakup Bey bunu yalanladı.

Yayınımızın ardından aldığı mesajı annesi mi attı?

Bilecik'te yaşayan 56 Yaşındaki Nebahat Atkan'a 8 aydır ulaşılamıyor. Kızı Gönül annesini aramak için Almanya'dan geldi. Gönül Hanım'ın yayından sonra 'hattım kapalı, kimseyle görüşemiyorum, sevgiler Nebahat' şeklinde bir mesaj aldığı o mesajın annesi Nebahat'a ait olup olmadığı merak konusu.

BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

16 yaşındaki Çağla Kaçmaz'ın kaçırıldığı iddiası...

16 Yaşındaki Çağla Kaçmaz 22 Kasım Cuma günü Bursa'nın Karacabey ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kayboldu. Annesi Semra Kaçmaz ve babası Musa Kaçmaz onu aramak için stüdyoya geldi. 16 yaşındaki kızın kaçırıldığı iddia edildi.

9 yaşındaki çocuğun ölen arkadaşının kardeşi konuştu. 'Baba, hedef şaşırtmak için bize suç atıyor'

Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaybında baba Mustafa'yı şüpheli bulduğunu söyleyen gizli tanık ne Dilek ne de ailesine hiçbir zaman düşmanlık beslemediklerini belirtti.

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