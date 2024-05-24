Bugün Adana'da yağmur var mı? Bugün Adana'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 24 Mayıs Cuma Adana hava durumu!

Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Bugün Adana'da yağmur var mı? Sorusu merak edildi ve merak konusu oldu. Peki, Bugün Adana'da yağmur var mı? Bugün Adana'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 24 Mayıs Cuma Adana hava durumu!

BUGÜN ADANA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bugün Adana'da kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Saatlik hava tahminlerine göre, öğlen 12.00 ile 15.00 arasında sıcaklık 23°C olacak ve kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar görülecek. Nem oranı %71 olacak ve rüzgar hızı zaman zaman 29 km/sa'ya kadar çıkacak.

Öğleden sonra 15.00 ile 18.00 saatleri arasında da yağış devam edecek ve sıcaklık 21°C'ye düşecek. Bu saatlerde nem oranı %92'ye çıkacak ve rüzgar hızı 38 km/sa'ya kadar ulaşacak. Akşam saatlerinde, 18.00 ile 21.00 arasında yağış şiddetini biraz azaltacak ama gökgürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklık 20°C olacak, nem oranı %93 olacak ve rüzgar hızı 23 km/sa'ya kadar düşecek.

Gece saatlerinde, 21.00 ile 24.00 arasında hava çok bulutlu olacak, yağış beklenmiyor. Sıcaklık 19°C, nem oranı ise %96 olacak ve rüzgar hızı 13 km/sa'ya kadar düşecek. Yarın da gökgürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.