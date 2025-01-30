Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

Gazeteci Fatih Portakal'ın meslektaşı Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamanın yankıları sürerken dikkat çeken bir çıkış da Ece Üner'den geldi.

"BÖYLE GÜNLER ŞAHSİYET RÖNTGENİ GİBİ"

"Böyle dönemler aslında bir şahsiyet röntgeni görevi görüyor" diyen Üner, "O röntgende kim şahsiyetli, kim omurgalı, kim omurgasız, kim şahsiyetsiz çok net görüyoruz. Bugün mahalle baskısı var mı yok mu ben bilmem. Ama korkunç bir iktidar baskısı var. Onun için bugün mahalle dedikodusu yapmak yerine dayanışma günüdür. Gazeteciler alınırken başka bir gazetecinin 'yanlış yaptın' diyerek gözaltını meşrulaştırılmasını size bırakıyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi günler. O röntgenden çıkıyor kim şahsiyetli kim şahsiyetsiz" ifadelerine yer verdi.

FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Sözcü TV Ana Haber Bülteninde konuşan Fatih Portakal, Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasına ilişkin "Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir. Bu da bir şov mu evet, biraz şov yapıyor yani gördüğümüz kadarıyla Emniyet birimleri" demişti.