Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi

Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Portakal'ın gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından söylediklerine tepki gösteren Ece Üner, "Böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi... O röntgende kim şahsiyetsiz, kim omurgasız çok net görüyoruz" dedi.

Gazeteci Fatih Portakal'ın meslektaşı Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamanın yankıları sürerken dikkat çeken bir çıkış da Ece Üner'den geldi.

"BÖYLE GÜNLER ŞAHSİYET RÖNTGENİ GİBİ"

"Böyle dönemler aslında bir şahsiyet röntgeni görevi görüyor" diyen Üner, "O röntgende kim şahsiyetli, kim omurgalı, kim omurgasız, kim şahsiyetsiz çok net görüyoruz. Bugün mahalle baskısı var mı yok mu ben bilmem. Ama korkunç bir iktidar baskısı var. Onun için bugün mahalle dedikodusu yapmak yerine dayanışma günüdür. Gazeteciler alınırken başka bir gazetecinin 'yanlış yaptın' diyerek gözaltını meşrulaştırılmasını size bırakıyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi günler. O röntgenden çıkıyor kim şahsiyetli kim şahsiyetsiz" ifadelerine yer verdi.

FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Sözcü TV Ana Haber Bülteninde konuşan Fatih Portakal, Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasına ilişkin "Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir. Bu da bir şov mu evet, biraz şov yapıyor yani gördüğümüz kadarıyla Emniyet birimleri" demişti.

Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Medya
img

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
img

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor
img

Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını açıkça belli etti
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJY ISBACK:

Ece Güner günah işliyorsun

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Gazeteci kisvesi altında her haltı yiyemezsiniz... Ülke menfaatleri bir meslek daha önemlidir.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Ece ünerin dediklerinin bi önemi yok bizim için biz ikinizide sevmiyoruz yiyin birbirinizi :) hani bunların düşünce özgürlüklerine ne oldu saygılı ol eceee :))

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

gazeticeler insan üstü varlıklarmı dokunulmayacak ya bunlar kendılerıni ne sanıyor..varsa yüreğiniz gazeteci sanatçı hepsii bir araya gelin parti kurun çıkın meydana millet sizi bir görsün notunuzu versin ..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ece senin kadar karaktersizi var mı acaba neden herkes senden nefret ediyor bi düşün istersen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUSTAFA Özgenç:

hayırdır ece hanım senindemi yaran var

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.