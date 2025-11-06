Bu kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, trafikte güvenliğin artırılması hedefleniyor. Yeni düzenlemeye göre, bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve traktör kullanıcıları artık koruyucu eldiven ve gözlük kullanmak zorunda olacak.

"TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE GÖZLÜK TAKMA ZORUNLULUĞU"

Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Motosiklet sürücüleri ile birlikte arka koltukta yolculuk edenler de artık bu ekipmanları taşımak ve kullanmakla yükümlü olacak. Traktör sürücüleri için ise sadece gözlük takma zorunluluğu bulunuyor.

"SÜRÜCÜLERE 993 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK"

Kask takma zorunluluğu ise tüm motosiklet yolcuları için devam ediyor. Yönetmelikte sadece ekipman zorunluluğu değil, sürücü ve araç sicillerinin tutulmasında da yenilikler öngörülüyor. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü sürücü ve araç bilgilerini kamu kurumları, meslek kuruluşları ve yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle elektronik ortamda paylaşabilecek. Yeni kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak" denildi.