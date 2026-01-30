Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bir işletmede çekilen ve Adana dürümün yapım aşamasını gösteren görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda ustanın lavaşın içine yok denecek kadar küçük bir et parçası koyduğu, ardından dürümü bol salata ile doldurduğu anlar dikkat çekti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, izleyenlerin büyük bölümü ürünün "Adana dürüm" adıyla satılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dürüm için "Adana aromalı salata dürüm", "Eti aradık bulamadık" ve "Salata dürümün yanından Adana geçmiş" gibi ifadeler öne çıktı.

İŞLETMEYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Görüntüler, artan fiyatlar karşısında porsiyonların küçülmesi tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcılar, ürünün sunumunun beklentiyle örtüşmediğini savunarak işletmeye tepki gösterdi.