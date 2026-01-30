Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bir işletmede satılan Adana dürümün yapım aşaması görüntüleri kısa sürede viral oldu. Ustanın lavaşın içine yok denecek kadar küçük boyutlarda bir et parçası bırakmasının ardından, salatayla doldurulan dürüm için yapılan yorumlar da haliyle dikkat çekici oldu. Videoyu izleyen herkes bu ürün için "Adana aromalı salata dürüm" yorumunda bulundu.
KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, izleyenlerin büyük bölümü ürünün "Adana dürüm" adıyla satılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dürüm için "Adana aromalı salata dürüm", "Eti aradık bulamadık" ve "Salata dürümün yanından Adana geçmiş" gibi ifadeler öne çıktı.
İŞLETMEYE TEPKİ GÖSTERDİLER
Görüntüler, artan fiyatlar karşısında porsiyonların küçülmesi tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcılar, ürünün sunumunun beklentiyle örtüşmediğini savunarak işletmeye tepki gösterdi.