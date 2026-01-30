Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Haberler

Güncelleme:
Bir işletmede satılan Adana dürümün yapım aşaması görüntüleri kısa sürede viral oldu. Ustanın lavaşın içine yok denecek kadar küçük boyutlarda bir et parçası bırakmasının ardından, salatayla doldurulan dürüm için yapılan yorumlar da haliyle dikkat çekici oldu. Videoyu izleyen herkes bu ürün için "Adana aromalı salata dürüm" yorumunda bulundu.

Bir işletmede çekilen ve Adana dürümün yapım aşamasını gösteren görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda ustanın lavaşın içine yok denecek kadar küçük bir et parçası koyduğu, ardından dürümü bol salata ile doldurduğu anlar dikkat çekti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, izleyenlerin büyük bölümü ürünün "Adana dürüm" adıyla satılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dürüm için "Adana aromalı salata dürüm", "Eti aradık bulamadık" ve "Salata dürümün yanından Adana geçmiş" gibi ifadeler öne çıktı.

İŞLETMEYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Görüntüler, artan fiyatlar karşısında porsiyonların küçülmesi tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcılar, ürünün sunumunun beklentiyle örtüşmediğini savunarak işletmeye tepki gösterdi.

Haberler.com - Yaşam
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHALCHN:

Bunlara ne para yediririm ne de prim yaptiririm. Evde kendim yapar coluk cocuk bol bol yeriz.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan tiryaki:

Dürümün içine et koymayı unutmadın değil mi usta? Sanki etler sosyal mesafe kuralına uyuyor, birbirlerini göremiyorlar da..."..!!!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

