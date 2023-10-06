Bu hastalıkları taşıyanlar dikkat! Hemen grip aşısı yaptırın

Kışın yaklaşmasıyla hastalık mevsimi de başladı. Soğuk havalarda grip olan kişiler etrafa hastalık yayıyor. Gripten korunmak ise hayati önem taşıyor. Özellikle kronik hastaların mutlaka grip aşısı yaptırması öneriliyor.

Bu hastalıkları taşıyanlar dikkat! Grip hastalığı hayati riske yol açabilir. Soğuk havalarda bulaşıcı hastalıkların başını çeken grip ölümcül olabiliyor. Uzmanlar hastalıktan korunmak için grip aşısı yaptırmanın önemini vurguluyor.

Havalar soğudukça solunum yolu enfeksiyonları da yaygınlaşıyor. Doç. Dr. Pervin Korkmaz, bu enfeksiyonlardan birinin grip olduğuna dikkat çekiyor. Öksürük ve aksırıkla ortaya saçılan virüs yüklü damlacıkların solunması veya virüs taşıyan yüzeylerle temas bulaşmaya neden oluyor.

Soğuk havalarda tokalaşma ve öpüşmeden uzak durulması gerektiğini belirten Korkmaz, risk gruplarındaki kişilerin alabileceği önlemlere vurgu yapıyor. Korkmaz; "Yaşlılar, kalp-akciğer hastalığı ve diyabeti olanlar, bağışıklık durumu baskılananlar, aşırı kilolu olanlar ve sigara kullananlarda hastalık seyri süresince hayatı tehdit edebilen komplikasyonlar gelişebilir." dedi.

Ellerin sık sık yıkanması, hastalıkta evde kalınması, öksürük ve hapşırık esnasında ağzın ve burnun kapatılması, maske takılması gibi yöntemler hastalığın bulaşmasını engelleyebilir.

GRİP AŞISI ÖNERİLİYOR

65 yaş üstü ve kişilerin mutlaka grip aşısı olması öneriliyor. Doç. Dr. Korkmaz'a göre risk grupları şu şekilde:

- KOAH, bronşektazi, astım, kalp ve damar hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar

- Organ veya doku nakli olmuş, kanser tanısı olan veya altta yatan çeşitli hastalıkları nedeniyle bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar

- Şeker hastalığı, böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar

- Hemoglobinopati tanısı olanlar, huzur evlerinde kalanlar, obezitesi olanlar, grip açısından riskli kişilerle yaşayanlar

- Sağlık personelleri, gebeler, güvenlik, itfaiye gibi toplum hizmetinde çalışanlar

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILIR?

Sağlık Bakanlığı mevsimsel gribe karşı etkin koruma için her yıl grip aşısı yaptırılmasını öneriyor. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlamaktadır.

Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yaptırılacağı en iyi zaman olarak görülmektedir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyucu etkisi 6 ila 8 ay arasında değişmektedir.

Grip aşısı sonrası yüzde 15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise yüzde 1'İn altındadır. Bu yan etkiler ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi olabilir. Aşıdan yaklaşık 6-12 saat sonra bşalayan bu yan etkiler genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Sağlık Bakanlığı aşıların tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanmasını önermektedir.