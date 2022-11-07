Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 07-13 Kasım haftası hava durumu nasıl olacak?

Bu hafta sonu yağmur var mı sorusu pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında hafta sonu için plan yapan pek çok kişinin aklında 'Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?' sorusu var. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı 2022? 15 günlük hava durumu: İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte konuya ait tüm merak edilenler...

Hafta sonu hava durumu, sağanak yağış uyarılarının ardından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkisini sürdürecek. İşte, 07-13 Kasımhafta sonu hava durumu raporu. Detaylar haberimizde...

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da hafta sonu hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hafta içi en yüksek 22 dereceleri görecek olan hava durumu hafta sonu 18 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta yurt genelinde : Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.