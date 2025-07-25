Bu hafta sonu sınav var mı? 26-27 Temmuz ÖSYM sınav takvimi!

"26-27 Temmuz ÖSYM sınav takvimi" kapsamında herhangi bir sınavın bulunup bulunmadığı, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Peki bu hafta sonu sınav var mı? 26-27 Temmuz'da ÖSYM hangi işlemleri gerçekleştirecek? Adayların dikkat etmesi gereken tarihler neler? 26-27 Temmuz ÖSYM sınav takvimi!

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Emniyet Mensubu (Polis Memuru) Adaylar için İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 26 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

26-27 TEMMUZ ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM sınav takvimine göre bir sonraki büyük sınav ise Ağustos ayında yapılacak olan KPSS Lisans oturumları olacak. Adaylar bu döneme kadar sonuç açıklamalarını takip ederek tercih ve başvuru işlemlerini planlayabilirler. 26-27 Temmuz tarihleri ise bu planlama için ideal bir zaman dilimi sunuyor.

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