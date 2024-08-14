Bu Bir Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bu Bir Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi?

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BU BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jerry Maguire (Tom Cruise) Uluslararası Spor İdaresi'nin (SMI) en üst temsilcisi olarak camianın tartışmasız lideridir. Jerry güzel nişanlısı Avery Bishop'a (Renée Zellweger) bağlıdır ve iyi bir ilişkileri vardır. Tek sorun Jerry'nin kendini otomatik pilota bağlamış olmasıdır. Jerry SMI için yazdığı "Düşündüklerimiz ve Söyleyemediklerimiz: İşimizin Geleceğidir" sloganı yüzünden işler karışır ve işten çıkarılır. İşinden atılmış ama kendine güvenli ve kim olduğunun farkında olarak her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır.

BU BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen Bora Onur | Senarist Pınar Tarlabaşı

Oyuncular: Yağmur Ün, Teoman Utkan, Dila Danışman