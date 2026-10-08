Brand Week Istanbul Programı Belli Oldu

2026'nın Teması, Türbülans

Brand Week Istanbul bu yıl işin, markaların ve yaratıcılığın hızla yer değiştirdiği bir dönemi "Türbülans" temasıyla ele alıyor. Planların bir gecede değiştiği, tüketici alışkanlıklarının ve teknolojinin aynı anda sarsıldığı bir ortamda markaların nasıl yol alacağı sorusu programın merkezinde duruyor.

Program bir oturumdan diğerine geçerken tonunu değiştiriyor. Sahnede önce bir hayat hikâyesi anlatılıyor, hemen ardından bir markanın rakamları konuşuluyor, biraz sonra yeni bir araştırmanın sonuçları paylaşılıyor. Keynote konuşmalar, paneller, atölyeler ve eğitim programları üç gün boyunca birbirini kovalıyor. Yapay zekâ ise tek bir oturuma sığmıyor, sporun da, e-ticaretin de, otomotivin de, perakendenin de içinde kendinden söz ettiriyor.

Dünyanın Dört Bir Yanından Uzman İsimler Yılın En İlham Verici Haftasında Buluşuyor

2013'ten bu yana yaratıcılık, ekonomi, teknoloji ve kültür alanlarında fark yaratan isimleri ağırlayan Brand Week Istanbul bu yıl da geleneği sürdürüyor. Programda yer alan isimlerden bazıları şöyle:

Asghar Farhadi, Oscar ödüllü yönetmen, film yapımcısı Zeynep Atakan ile birlikte sahnede olacak.

Frank Cooper III, Visa'nın Global CMO'su, kültür ile para arasındaki bağı kuracak.

Hiroshi Ishiguro, insansı robot tasarımcısı ve robotik bilimci, insanın kopyalandığı bir dünyada insanlığa ne olacağını soracak.

Dario Costa, bir uçakla iki tünelden geçen Red Bull pilotu ve Guinness rekortmeni, riski nasıl yönettiğini anlatacak.

Caspar Berry, profesyonel poker oyuncusu, belirsizlikte karar vermenin matematiğini kuracak.

Alex Jenkins, dünya reklamcılığının yaratıcı işlerini izleyen Contagious'ın yayın yönetmeni, haftanın ilk oturumunda konuşacak.

Faris Yakob ve Rosie Yakob, Genius Steals'in kurucu ortakları, iki ayrı sahnede, biri büyümenin yeni denklemini, diğeri müzakere masasında kalmanın yollarını anlatacak.

Oliver Sweet, marka ve kültür antropoloğu, kararlarımızı şekillendiren görünmez gücü anlatacak.

Trudi Lang, Oxford Saïd Business School'da Oxford Senaryolar Programı'nın direktörü, beklediğiniz gelecek gelmediğinde ne yapılacağını konuşacak.

Prof. Elizabeth George, University of Cambridge'de Management Studies profesörü, yapay zekânın patronunun kim olduğunu soracak.

Mark Adams, melek yatırımcı, yapay zekânın efsanelerini, abartılarını ve gerçeklerini ayıracak.

Perakende medyasının reklamın yeni merkezi hâline gelişini anlatacak Roger Dunn, yaratıcılığın kör noktasını tartışacak Susana Albuquerque, yüz yıllık bir ömrün artık neden mümkün olduğunu anlatacak Nicola Palmarini, yaratıcı etkinin 2027'de nasıl ölçüleceğini soracak Andrew Tindall ve küresel kültür stratejisti Amy Daroukakis da programda yer alıyor. Programın kapanışındaki Secret Speakers bölümünün isimleri ise şimdilik saklı tutuluyor.

Türkiye'nin Tanınmış İsimleri de Sahnede

Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay bir itibarın perdede ve sahnede nasıl kurulduğunu anlatacak. Oyuncu Burçin Terzioğlu yaratıcı otoritenin cinsiyetini tartışacak, sunucu Çağla Şıkel yerelde kurulan güveni konuşacak. Sahnede başarısının hangi kısmını azme, hangi kısmını kısmete, hangi kısmını stratejiye borçlu olduğunu anlatacak olan Acun Ilıcalı, kız çocuklarının eğitimi için yola çıkan Suna'nın Kızları'nın kurucusu İpek Kıraç ve kültürün bir marka iletişiminde ne kadar etkili olacağını açıklayacak olan oyuncu Mehmet Günsür de konuklar arasında. Inspiration sahnesinde üç günün sunuculuğu Yekta Kopan'da. Brands & Trends sahnesinde günün akışını ise M. Serdar Kuzuloğlu ve Nazlı Selin üstlenecek.

Üç Gün Boyunca Birbirinden Özel Eğitim Programları

Akademiler ana programın yanında kendi takvimiyle yürüyor. Brand Academy'nin üç ilkesi yaratıcılık, tutarlılık ve merak, program pazarlamanın geleceğini bu üçü üzerinden okuyor. Strateji Akademisi marka mimarisi, konumlandırma ve segmentasyonu gerçek vakalar üzerinde çalıştırıyor. WPP Media Medya Akademisi yapay zekâ çağında medya planlamasının ve veriyle karar almanın nasıl değiştiğini anlatıyor. Satış Akademisi ise ilginin karara döndüğü anı çalışıyor, üç günü ikna, güven ve yeni pazarlar başlıklarına ayırıyor.

Creator Economy Academy sektörde kimin ne iş yaptığı sorusundan başlıyor, hukuki sınırlara ve üç yıl sonrasına kadar gidiyor. Future Film Academy insan yaratıcılığını yapay zekânın üretim gücüyle birleştiriyor, katılımcılar gerçek bir brief ile kısa film çekerek bitiriyor. KİD CommsCamp# iletişimde kariyer hedefleyen üniversite öğrencilerini kurumsal iletişimin deneyimli isimleriyle buluşturuyor. Portfolyo Buluşmaları ise Creative Society iş birliğiyle genç tasarımcıların portfolyolarını sektörün deneyimli yaratıcılarına açıyor.

Brand Week Istanbul'un tüm programına ve güncellenen oturum başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz.