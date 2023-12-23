Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor?

2019 Denizli yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan açılan sandıklar sonucunda resmi veriler yayınlandı. Peki, Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor?

BOZKURT BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Denizli Bozkurt ilçesi aday yarışında CHP'den Birsen Çelik %50,64'lük bir oy oranı ile birlikte Bozkurt Belediyesi Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştır. CHP'den Birsen Çelik toplamda 3.857 oy elde etmiştir.

BİRSEN ÇELİK KİMDİR?

1958 yılında Denizli'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Denizli'de tamamladı ve üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde devam etti.

Üniversite eğitimini 1981 yılında bitirdikten sonra Bozkurt ilçesinde eczane açtı. Uzun yıllar eczacılık sektöründe çalışan Çelik, iki dönem Denizli Eczacı Odası yönetim kurulunda görev aldı. 1981 yılında siyasete atılan ve ilçe örgütünde çalışmaya başlayan Çelik, 1999, 2004 ve 2009 yıllarındaki seçimlerde üç dönem il genel meclisi üyeliğine seçildi. CHP Denizli İl Yönetiminde iki dönem çalıştı, pek çok sivil toplum örgütünde görev aldı. 2007 yılında CHP'den 4. sırada milletvekili adayı olan Çelik, 30 Mart 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Bozkurt Belediye Başkanı seçildi. Çelik, evli ve 2 çocuk annesidir.