Böyle yardım olmaz olsun

Böyle yardım olmaz olsun
Güncelleme:
Yoksul bir vatandaşa Ramazan kolisi verilirken fotoğraf çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı; kullanıcılar yardımın gösterişe dönüştürüldüğünü savundu.

Bir vatandaşa Ramazan kolisi verildiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yardımın dağıtımı sırasında görevlilerin fotoğraf çektiği anların paylaşılması, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

RAMAZAN AYININ RUHUNA ZARAR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yardımın gösteriş amacıyla görüntülenmesinin Ramazan ayının manevi ruhuna zarar verdiği ifade edildi. Bazı kullanıcılar, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların gizlilik ve hassasiyet içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Bir elin yaptığını diyerek bilmemesi gerekiyor ama bizim Türkiye'de yardımlar lense edilerek güzel bir şey yapıldığını düşünüyorlar.
  • Yazıklar olsun. İşimiz gücümüz şov...
  • Herkesin görmesi gerekiyor yoksa kabul olmaz.
  • Yuh ulan yuh size...
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı

2 şehrimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Sirenlerle yataktan fırladılar
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYakup Başaran:

bu mavi yelekleri tanıyoruz değil mi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Hayrını azaltiyorlar. Açıktan ve gizliden verin ama daha hayırlısının gizli olduğunu söylüyor Allah...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

