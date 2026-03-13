Böyle yardım olmaz olsun
Yoksul bir vatandaşa Ramazan kolisi verilirken fotoğraf çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı; kullanıcılar yardımın gösterişe dönüştürüldüğünü savundu.
Bir vatandaşa Ramazan kolisi verildiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yardımın dağıtımı sırasında görevlilerin fotoğraf çektiği anların paylaşılması, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.
RAMAZAN AYININ RUHUNA ZARAR
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yardımın gösteriş amacıyla görüntülenmesinin Ramazan ayının manevi ruhuna zarar verdiği ifade edildi. Bazı kullanıcılar, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların gizlilik ve hassasiyet içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Bir elin yaptığını diyerek bilmemesi gerekiyor ama bizim Türkiye'de yardımlar lense edilerek güzel bir şey yapıldığını düşünüyorlar.
- Yazıklar olsun. İşimiz gücümüz şov...
- Herkesin görmesi gerekiyor yoksa kabul olmaz.
- Yuh ulan yuh size...