Boncuk Yılmaz kimdir? Boncuk Yılmaz nereli, kaç yaşında? Boncuk Yılmaz oynadığı diziler!

Boncuk Yılmaz kim? Boncuk Yılmaz boyu, kilosu ne? Boncuk Yılmaz nereli, kaç yaşında? Boncuk Yılmaz Zeytin Ağacı dizisinde oynadığı Sevgi karakteri ile konuşuluyor. İşte Boncuk Yılmaz ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde…

BONCUK YILMAZ KİMDİR?

Boncuk Yılmaz, 13 Mayıs 1981'de İstanbul'da doğmuş, tam adı ise Boncuk Makbule Yılmaz'dır. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Yılmaz, 2004 yılında "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmiyle oyunculuk kariyerine başlayıp, bu filmde canlandırdığı Nihal karakteriyle 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

"Bir Yastıkta", "Mazi Kalbimde Yaradır", "Sıla", "Kızlar Yurdu" ve "Haneler" gibi televizyon projelerinde yer almıştır. Son yıllarda ise "Zeytin Ağacı" ve "Çukur" dizilerinde gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir.

Boncuk Yılmaz, 1.65 metre boyunda ve 57 kilodur. Boğa burcudur olan Yılmaz, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Fethi Kantarcı ile evlenmiş ve Kılıç Ali adında bir oğlu olmuştur.

BONCUK YILMAZ'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER