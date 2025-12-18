Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci dün akşam saatlerinde ifade için adliyeye geldi. Cebeci'nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

CEBECİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

ÜNLÜ SPİKER İÇİN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

TGRT Haber'de canlı yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan gazeteci Cem Küçük, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında dün akşam tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

"TELEFONUNDAN ÇIKANLAR BAZILARININ BAŞINI CİDDİ AĞRITIR"

Küçük, Cebeci'nin telefonundan uyuşturucuya yönelik yer temin etme, yer gösterme ve satın alma gibi suç teşkil eden davranışların tespit edildiğini öne sürdü; "Ya şimdi her şeyi tabii ne kadar konuşabilirsin şey özel hayat ayrı bir şey. Herkes hakikaten özel hayat kişiyi bağlar. Kimseyi ilgilendirmez ama uyuşturucu işi oldu mu? Ve önemli bir kişi varsa milli güvenlikle alakalıdır.

Yani kişinin ne yaptığı kendini bağlar ama uyuşturucu işi de yer temin etme, alma, gösterme varsa bu sıkıntıya girer ki telefonunda çıkanları da bazılarının başını ciddi ağrıtır. Onu da söyleyeyim. O da o kişileri bağlar. Ama o kadar ne kadar söyleyeyim değil. Ama Ela Rümeysa'da yer gösterme, temin etme o da var. Olduğunu söylüyor savcılar. O yüzden de bu akşam tutuklandı."