Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Güncelleme:
Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanırken, gündeme düşen bir iddia büyük ses getirdi. Cebeci'nin telefonunda uyuşturucuya yönelik yer temin etme, yer gösterme ve satın alma gibi suç teşkil eden davranışların tespit edildiği öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren gazeteci Cem Küçük "Telefonundan çıkanlar bazılarının başını ciddi ağrıtacak" dedi.

  • Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan tutuklandı.
  • Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneğinde Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu madde tespit edildi.
  • Gazeteci Cem Küçük, Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda uyuşturucuya yönelik yer temin etme, gösterme ve satın alma gibi suç teşkil eden davranışların tespit edildiğini iddia etti.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci dün akşam saatlerinde ifade için adliyeye geldi. Cebeci'nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

CEBECİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

ÜNLÜ SPİKER İÇİN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

TGRT Haber'de canlı yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan gazeteci Cem Küçük, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında dün akşam tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

"TELEFONUNDAN ÇIKANLAR BAZILARININ BAŞINI CİDDİ AĞRITIR"

Küçük, Cebeci'nin telefonundan uyuşturucuya yönelik yer temin etme, yer gösterme ve satın alma gibi suç teşkil eden davranışların tespit edildiğini öne sürdü; "Ya şimdi her şeyi tabii ne kadar konuşabilirsin şey özel hayat ayrı bir şey. Herkes hakikaten özel hayat kişiyi bağlar. Kimseyi ilgilendirmez ama uyuşturucu işi oldu mu? Ve önemli bir kişi varsa milli güvenlikle alakalıdır.

Yani kişinin ne yaptığı kendini bağlar ama uyuşturucu işi de yer temin etme, alma, gösterme varsa bu sıkıntıya girer ki telefonunda çıkanları da bazılarının başını ciddi ağrıtır. Onu da söyleyeyim. O da o kişileri bağlar. Ama o kadar ne kadar söyleyeyim değil. Ama Ela Rümeysa'da yer gösterme, temin etme o da var. Olduğunu söylüyor savcılar. O yüzden de bu akşam tutuklandı."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Harun ÇAĞLAR:

haberciydin haber oldun pislik kendini beğenmiş .......

Hayırlı Günler:

Cem kucuk kimdi? Bir pinokyo

Tunç Tunçelli:

ahmet çakar kadar akıllı değiller

VEFA:

Deveyi hamuduyla götürenleri yargılayın ,bunlar ne ki! Cambaza bak cambaza!

RIZGAR:

Aklı noksan beden işçisi ela. Hakettiğin yerdesin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

