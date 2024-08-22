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Bolu yangın son dakika! 22 Ağustos Bolu yangını son durum nedir?

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Bolu yangını söndürüldü mü? 22 Ağustos Bolu yangını son durum! Art arda gelen yangın haberleri gündemden düşmüyor. Hızla ilerleyen ve söndürülemeyen yangınlar ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Bolu yangınında son durum ne, söndürüldü mü? Bolu yangınında ölen var mı? Bolu yangını nerelere sıçradı?

22 Ağustos Bolu yangını söndürüldü mü? Bolu yangını son durum ne? Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını saatlerdir kontrol altına alınamadı. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, Bolu yangını ile ilgili son gelişmeler okurlar tarafından araştırılıyor. İşte Bolu yangını ile ilgili son gelişmeler haberimizde…

BOLU YANGININDA SON DURUM NEDİR?

21 Ağustos Çarşamba Ankara'dan Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan yangın ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerinden ekipler bölgeye sevk edildi. Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

BOLU YANGINI CAN KAYBI VAR MI?

123 kişinin tahliye edildiği Bolu yangınında, herhangi bir can kaybı yoktur.

Bolu yangın son dakika! 22 Ağustos Bolu yangını söndürüldü mü? Bolu yangını son durum!

Betül Cirit
Betül Cirit
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Orman Yangını Bolu Valiliği 3-sayfa Bolu Çevre Valilik 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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