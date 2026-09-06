Özel Hayat Dışı Darp Feshi Geçersiz

Bursa'da bir şirkette mühendis olarak çalışan genç bir işçi, işyeri dışında aynı şirkette görev yapan kız arkadaşıyla tartıştığı olayın ardından darp iddiasıyla işten çıkarıldı. İşverenin kararına karşı işe iade davası açan mühendis, özel hayatında meydana gelen bir olayın iş ilişkisine doğrudan gerekçe yapılamayacağını savundu. Davacı taraf, olayın işyeri ve mesai saatleri dışında gerçekleştiğini, çalışma düzenini bozan bir davranışının bulunmadığını belirtti ve ceza soruşturması sonuçlanmadan feshedilmesinin masumiyet karinesine aykırı olduğunu ileri sürdü.

İşveren ise olayın işyeri dışında yaşanmasına rağmen tarafların aynı işyerinde çalışmasının iş ilişkisini olumsuz etkilediğini ve güven ilişkisinin zedelendiğini savundu. İş Mahkemesi, işyeri ve mesai saatleri dışındaki darp olayının güven ilişkisini zedelediği gerekçesiyle feshi geçerli kabul etti ve işe iade talebini reddetti. Kararın istinafa taşınması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi farklı değerlendirme yaptı.

Bölge Adliye Mahkemesi kararında, işçinin özel yaşamına ilişkin davranışların kural olarak işverenin müdahale alanı dışında olduğu vurgulandı. Özel hayattaki bir olayın feshe gerekçe olabilmesi için işyerine somut, belirgin ve olumsuz biçimde yansıdığının ortaya konulması gerektiği belirtildi. Kararda, işyeri dışında gerçekleştiği ileri sürülen darp olayının gerçekleştiği kabul edilse bile bunun tek başına geçerli fesih nedeni sayılamayacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi