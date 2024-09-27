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Bolero nedir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

Bolero nedir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?
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27 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bolero nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Bolero nedir?, sorusu soruldu. Peki Bolero nedir? sorusu cevabı ne?

BOLERO NEDİR?

• A-) Ökçeli ve konçsuz ayakkabı

• B-) Kısa kadın ceketi

• C-) Yuvarla ve sipersiz başlık

• D-) Uzun etekli erkek takımı

Cevap: B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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