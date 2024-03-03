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Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler

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Blackpink grubunda son zamanlarda gündeme gelen haberler ile birlikte Blackpink dağıldı mı? Sorusu araştırılıyor. Grup hakkındaki güncel bilgiler merak konusu oluyor. Peki, Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu?

Blackpink Sık sık yeni şarkılar ve düetler yaparak trendleri alt üst eden bir grup olarak karşımıza çıkıyor. K-Pop fırtınasının öne çıkan isimlerinden olan Blackpink üyeleri merak edilmeye devam ediyor. Son gelişen olaylar sonrası fanları Blackpink dağılıyor mu? sorusunun cevabını araştırdı. Peki, Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu?

BLACKPINK DAĞILIYOR MU?

Grubun kuruluşunu yapan YG Entertainment, Rose'ın solo şarkısına dair çıkan haberlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Ajans, Rose'nin 31 Ocak'ta Blackpink'in yaklaşan The Show konserinde ilk kez tek başına sahneye çıkacağını doğruladı. Ajans ayrıca Rose'nin şarkısının klibini çekmeyi tamamladığını ve son aşamalarda yüksek kaliteli bir yayın sağlamak için çok çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Dünyaca ünlü müzik grubundan sevenlerini heyecanlandıracak bir haber geldi. Blackpink'in üyesi Rose ilk kez solo şarkısıyla sahneye çıkacak.

Rose'in solo şarkı çıkartacağının doğrulanmasından sonra grubun 'Blink' adıyla anılan hayran kitlesi sosyal medyayı hareketlendirdi. Grubun hayranlarından bazıları bu solo hareketi desteklerken bazıları ise grup içi çatırdamalara yol açabileceğini söyledi. Ancak grup dağılmıyor. Buna göre Blackpink dağıldı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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