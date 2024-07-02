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Black Panther filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Black Panther filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Black Panther filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Black Panther konusu, özeti ve Black Panther oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Black Panther filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Black Panther filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Black Panther filmini izleyecek olanların merak ettiği Black Panther konusu nedir, Black Panther oyuncuları kimler ve Black Panther özeti gibi konuları inceliyoruz.

BLACK PANTHER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır...

BLACK PANTHER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yapım Yılı : 2018

Oyuncular : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan ve Lupita Nyong'o

Osman Demir
Osman Demir
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