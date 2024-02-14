Bizum Hoca 2 nerede, ne zaman çekildi? Bizum Hoca 2 kaç yılında çıktı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bizum Hoca 2 filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Bizum Hoca 2 filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Bizum Hoca 2 nerede, ne zaman çekildi? Bizum Hoca 2 kaç yılında çıktı? Detaylar haberimizde...

BİZUM HOCA 2 OYUNCU KADROSU!

Cezmi Baskın

Tuğba Çom

Fatih Topçuoğlu

Onur Dilber

Seymen Aydın

BİZUM HOCA 2 KONUSU NE?

Burası Karadeniz'dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..