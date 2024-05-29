Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250

İzleyenleri ekrana bağlayan Bittin Sen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bittin Sen filmini izleyecek olanların merak ettiği Bittin Sen konusu nedir, Bittin Sen oyuncuları kimler ve Bittin Sen özeti gibi konuları inceliyoruz.

Bittin Sen FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Oyuncular: Pelin Akil, Anıl Altan

Konusu: Evlilik teklifi beklerken kendisini bir ayrılık konuşması içinde bulan Pelin'in macera ve komedi dolu intikam hikayesi!