Bitlis İl Emniyet Müdürü kimdir? Ortaç Şekerlioğlu kimdir?

Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekerlioğlu, 1992 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı olarak göreve başlamış, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında farklı birimlerde görev yapmıştır. Peki, Bitlis İl Emniyet Müdürü kim? Ortaç Şekerlioğlu kimdir? İşte detaylar...

BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİMDİR?

1992 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı olarak göreve başlamış, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında farklı birimlerde görev yapmıştır.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kırşehir PMYO Müdürü olarak görev yapmakta iken, 02.08.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak ilimize atanmıştır.