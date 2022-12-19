Birşey nasıl yazılır? TDK'ya göre bir şey ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Birşey' doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları sorularında karşımıza çıkan ve yazılışı sürekli karıştırılabilen sözcüklerin başında "Birşey" kelimesi geliyor. Birşey kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır merak ediliyor. Sürekli karıştırılan bir şey ve birşey kelimesi nasıl yazılır şimdi TDK'ya göre anlatalım. Birşey nasıl yazılır? Bir şey ayrı mı yazılır yoksa birşey yan yana bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre birşey nasıl yazılır? Birşey kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı? Birşey kelimesi nasıl yazılıyor tüm detaylarıyla haberimizden ulaşabilirsiniz. Diğer bitişik yazılan kelimeleri de inceleyeceğiz. Detaylar yazımızda...

BİRŞEY NASIL YAZILIR?

Doğru yazılışı : Bir şey (ayrı yazılır)

Hatalı yazılışı : Birşey

Türk Dil Kurumu'na göre bir şey kelimesi ayrı yazılmaktadır. TDK'nın resmi sitesinden bir şey ile ilgili aratma yaptığımız karşımıza çıkan sonuçlarda kelimenin ayrı yazıldığını görürüz.

TDK'nın sitesinde bir şey kelimesini arattığımızda yukarı gördüğünüz gibi kelime yan yana yani bitişik yazılıyor.

Bir şey ile ilgili örnek sözler ve cümleler:

- bir şey söylemek

- bir şey olmak

- bir şey anlamamak

- bir şey sanmak

- bir şey yapmak

- Ali abi bir şey mi oldu? Neden böyle durgunsun?

- Kardeşim senden bir şey rica edebilir miyim?

BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELER (TDK'YA GÖRE)

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

- Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

Buna göre birçok, birkaç, hiçbir vb. gibi kelimeler birleşik yazılmaktadır.