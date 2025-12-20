Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Son dönemlerde TikTok'ta paylaşılan tartışmalı içeriklere bir yenisi daha eklendi. Platformda açılan canlı yayında karı-koca olduğu belirtilen iki kişinin birbirlerine bıçak çekerek kavga ettiği anlar izleyicilerin gözü önünde yaşandı.

BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİLER

Canlı yayında yaşanan gerginlik kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı görüntülere tepki gösterdi. Yayını izleyenler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada denetim ve yaptırım tartışmaları yeniden alevlendi.