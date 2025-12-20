Haberler

Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Güncelleme:
TikTok'ta açılan bir canlı yayında karı-koca arasında bıçaklı kavga yaşandı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, kullanıcılar yetkilileri göreve çağırdı.

  • TikTok'ta karı-koca olduğu belirtilen iki kişinin bıçakla kavga ettiği canlı yayın yapıldı.
  • Yayını izleyenler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahıslar hakkında işlem yapılmasını istedi.
  • Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dönemlerde TikTok'ta paylaşılan tartışmalı içeriklere bir yenisi daha eklendi. Platformda açılan canlı yayında karı-koca olduğu belirtilen iki kişinin birbirlerine bıçak çekerek kavga ettiği anlar izleyicilerin gözü önünde yaşandı.

BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİLER

Canlı yayında yaşanan gerginlik kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı görüntülere tepki gösterdi. Yayını izleyenler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada denetim ve yaptırım tartışmaları yeniden alevlendi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDüşünür:

Hepte bu awkk hrtlarından cıkıyor bu vahslık bu surungenler ceyrek asırdır ulkeyı yonettını zannedenlerın donemının mahsullerı

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

işin ucunu ne yapıp edip siyasete nasıl bağlıyorsunuz, bu kadar siyasi yalakalık olamaz, herşey siyaset değildir, yalakalığında bir sınırı vardır diyecem sende sınırda yok,, HA ONLAR EDEPSİZ HA SEN, NE FARKIN VAR O HIRTLARDAN, SENDE AYNI YOLUN YOLCUSUSUN....!!!

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıSedat Macit:

80 yıldır bu ülkeyi yönetenlere oy veren ne kadar çakma türk varsa onların kabileleri.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıBidüşün:

Cahil ilk önce Türkçe yazmayı öğren aklın yok fikrin var

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıKutay Özmen:

Gül atan Ruh hastaları da alınmalı.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

bırakın birbirlerini silksinler bi kaç pislik eksilmiş olur

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

