Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM'ye geri döndü. Meclis, Bozdağ başkanlığında toplanırken, Bozdağ'ın son hali dikkat çekti.

Tedavisinin ardından geri dönen TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın ciddi miktarda kilo kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.

BEKİR BOZDAĞ GERİ DÖNDÜ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Meclis'e bir süredir gelemeyen Bekir Bozdağ, geri göndü.

ZAYIFLAMIŞ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti. Bozdağ'ın tedavi sürecinde ciddi miktarda kilo kaybettiği görüldü.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
