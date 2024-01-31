Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 1. bölüm canlı yayın izleme linki
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Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır.Bir Sevdadır dizisi canlı izle! TRT1 Bir Sevdadır . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Bir Sevdadır dizisi nereden izlenir? Bir Sevdadır yeni bölümde neler olacak?
BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU NE?
Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...
BİR SEVDADIR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Bir Sevdadır dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.
BİR SEVDADIR DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Feyyaz Şerifoğlu - Yasin Bıçakçı
Sude Zülal Güler - Yeşil Dağlıca
Ekin Mert Daymaz - Tufan Dağlıca
Sinem Uslu - Gülender Bıçakçı
Sinan Tuzcu - İshak Ali Bıçakçı
Seray Gözler - Boncuk Nine
Hakan Karsak - Engin Albayrak