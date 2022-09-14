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Bir Peri Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Bir Peri Masalı dizi çekimleri nerede yapıldı?

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Bir Peri Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Bir Peri Masalı dizi çekimleri nerede yapıldı?

Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Bir Peri Masalı nerede çekiliyor merak edildi. Dizi hakkında, Bir Peri Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Bir Peri Masalı dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. Peki, Bir Peri Masalı hangi şehirde ve ilçede çekilmektedir? İşte detaylar...

Medyapım imzalı olarak FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Bir Peri Masalı'nın kadrosunda Tarık Emir Tekin, Alina Boz ve Nazan Kesal Hazal Filiz Küçükköse, Tülin Ece, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik Müfit Kayacan var. Peki, Bir Peri Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor?

Bir Peri Masalı dizisinin İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekildiği bilinmektedir.

Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak.

FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi. Dizide Alina Boz dizide Zeynep karakterine hayat veriyor. Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor.

Tarık Emir Tekin

Alina Boz

Nazan Kesal

Hazal Filiz Küçükköse

Tülin Ece

Baran Bölükbaşı

Kadir Çermik

Müfit Kayacan

Bir Peri Masalı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bir Peri Masalı uyarlama mı? Bir Peri Masalı ne zaman başlayacak?Bir Peri Masalı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bir Peri Masalı uyarlama mı? Bir Peri Masalı ne zaman başlayacak?
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Bir Peri Masalı Dizi Gündem Magazin Haberler

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