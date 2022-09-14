Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Bir Peri Masalı nerede çekiliyor merak edildi. Dizi hakkında, Bir Peri Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Bir Peri Masalı dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. Peki, Bir Peri Masalı hangi şehirde ve ilçede çekilmektedir? İşte detaylar...

Medyapım imzalı olarak FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Bir Peri Masalı'nın kadrosunda Tarık Emir Tekin, Alina Boz ve Nazan Kesal Hazal Filiz Küçükköse, Tülin Ece, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik Müfit Kayacan var. Peki, Bir Peri Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor?

BİR PERİ MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Peri Masalı dizisinin İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekildiği bilinmektedir.

BİR PERİ MASALI KONUSU NEDİR?

Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak.

FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi. Dizide Alina Boz dizide Zeynep karakterine hayat veriyor. Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor.

BİR PERİ MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Tarık Emir Tekin

Alina Boz

Nazan Kesal

Hazal Filiz Küçükköse

Tülin Ece

Baran Bölükbaşı

Kadir Çermik

Müfit Kayacan