Bir ikizkenar dik üçgenin iç açıları toplamı ile bir eşkenar üçgenin iç açıları toplamı arasındaki fark kaç derecedir?" oldu. Bu tarz Kim Milyoner Olmak İster sorusu, izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici içerik sunuyor. Özellikle matematik temelli sorular, yarışma formatına ciddi bir katkı sağlıyor. Peki, Bir ikizkenar dik üçgenin iç açıları toplamı ile bir eşkenar üçgenin iç açıları toplamı arasındaki fark kaç derecedir? İşte cevabı...

BİR İKİZKENAR DİK ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI İLE BİR EŞKENAR ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI ARASINDAKİ FARK KAÇ DERECEDİR?

A) 45

B) 30

C) 15

D) 0

DOĞRU CEVAP: D şıkkıdır.

Her üçgenin iç açıları toplamı genel olarak 180 derecedir.

Bir ikizkenar dik üçgenin iç açıları da 180°'dir. (Bir açısı 90°, diğer ikisi eş ve 45°'er derece)

Bir eşkenar üçgenin iç açıları da 180°'dir. (Her biri 60° olmak üzere 3 açı)

Sonuç: 180° - 180° = 0 derece

Cevap: 0 derece

Yani bu iki üçgenin iç açıları toplamı arasında hiçbir fark yoktur.