Üye Girişi
Haberler

Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu?

Güncelleme:
Abone Ol

Bir Derdim Var dizisi bitiyor mu ve neden final yaptığı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var dizisi final bölümü ne zaman olduğu gündeme geliyor. Mert Fırat ve Birce Akalay'ın Kanal D ekranlarında başlayan yeni dizisi Bir Derdim Var'ın ekran macerası kısa sürdü. Peki, Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Derdim Var dizisi neden bitiyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor ve final bölümünde neler olacağı gündeme geliyor. Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu ve Neslihan Arslan'ın başrolü paylaştığı Bir Derdim Var dizisi haftalar önce Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Derdim Var dizisi neden bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

BİR DERDİM VAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Mert Fırat ve Birce Akalay'ın Kanal D ekranlarında başlayan yeni dizisi Bir Derdim Var'ın ekran macerası kısa sürdü. Yeni bölümü yayınlanan dizi yeni bölüm sonrası ekran macerasını noktalayacak.

Bir Derdim Var dizisi 6. bölümü ile son kez ekrana geliyor. Dizinin reytingler nedeniyle sonlanıyor olduğu biliniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D'nin büyük umutlarla yayına başlattığı Bir Derdim Var dizisi ekrana veda ediyor. AyNA Yapım imzalı dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı ve final kararı alındı. Burak Müjdeci'nin yönettiği İtalyan formattan uyarlanan dizi 6. Bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bir Derdim Var Televizyon Gündem Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Beko başantrenörü kim oldu? Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası kim, belli oldu mu? Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? Fenerbahçe Konferans Ligi grubundan lider olarak nasıl çıkabilir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi! 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 14 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 14 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Esin Çepni ile Zafer Görgen sevgili mi? Esin Çepni sevgilisi kim? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! AVRUPA LİGİ MAÇLARI! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title