BİLSEM sonuçları açıklandı! MEB Bilsem sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM 2025 ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? sorusu, binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? BİLSEM itiraz süreci nasıl işliyor? İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB BİLSEM sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçlarını görüntüleyebilirler.

BİLSEM SONUCU SORGULAMA EKRANI

BİLSEM İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN?

Sonuçların açıklanmasının ardından, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme sonuçlarına itirazlar kabul edilecektir. İtirazların değerlendirilmesi ise 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.