Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM için sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. "BİLSEM 2023 başvuru tarihi belli oldu mu?" Sorusu ise yükselişe geçti. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, 2023 başvuru tarihi belli oldu mu?

BİLSEM, ilkokullarda sınavla belirlenen özel yetenekli öğrencilere devlete bağlı özel eğitim kurumlarında öğrenim görebilme imkanı tanıyan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltmasıdır. 2023 yılında uygulanacak olan sınav, bu öğrencilerin nitelikli eğitim almalarına olanak sağlayacaktır. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM için sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında85, müzik yetenekalanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.

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2023 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 14-31 Ağustos 2023tarihleri arasındaörgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır.