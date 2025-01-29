Biber gazı taşımak yasak mı 2025?

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, eğitim almamış ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasını yasakladı. Biber gazı taşımak yasak mı?

BİBER GAZI TAŞIMAK YASAK MI?

Eskişehir'de dikkat çeken bir karar alındı. Şehir genelinde sertifikası bulunmayan ve eğitim almamış kişilerin yanlarında biber gazı taşıması yasaklandı.

Karar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber fazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi