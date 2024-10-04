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Beyoğlu'nda 2 şahıs genç kıza saldırdı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)

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İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayı, 1 Ekim Salı günü sabaha karşı Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 25 yaşındaki İremşan A.'yı sokakta yürürken takip eden iki kişi, genç kadını köşeye sıkıştırarak tacizde bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 25 yaşındaki İremşan A.'yı sokakta yürürken takip eden iki kişi, genç kadını köşeye sıkıştırarak tacizde bulundu. Şahıslardan biri, kadını zorla öpmeye çalıştı ve yere düşürerek üzerine çıktı. Kadının çığlıklarını duyan çevredekiler hemen müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı. Kadının verdiği ifade ve güvenlik kamerası kayıtları olayı netleştirdi. Beyoğlu'ndaki olay ne zaman, nerede oldu?

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'yı takibe etti. Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti.

Beyoğlu'nda 2 şahıs genç kıza saldırdı! Olay ne zaman, nerede oldu?

GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLMADI

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Semir T.'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanmak", "gasp" suçlarından Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda 2 şahıs genç kıza saldırdı! Olay ne zaman, nerede oldu?

Beyoğlu'nda 2 şahıs genç kıza saldırdı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Güvenlik Kamerası İstanbul Beyoğlu

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