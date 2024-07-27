Beykoz hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beykoz nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

Beykoz hangi yakada? Beykoz, boğaziçi kıyısında yer alır ve geniş ormanlık alanları ile bilinir. Tarihi köşkler ve doğal güzellikler içerir. Beykoz'a gidecek olan vatandaşlar Beykoz İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Beykoznerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Beykoz harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

BEYKOZ HANGİ YAKADA?

Beykoz, İstanbul'un Anadolu yakasında yer almaktadır. Boğaziçi kıyısında yer alan Beykoz, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile ünlüdür. İlçede yer alan Beykoz Korusu ve çevresindeki yeşil alanlar, doğa ile iç içe bir yaşam sunar. Ayrıca, sahil şeridi, deniz kenarında keyifli zaman geçirmek isteyenler için ideal mekanlardır.

Beykoz, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşam açısından da oldukça zengindir. İlçede yer alan çeşitli restoranlar, kafeler ve sosyal tesisler, sosyal yaşamı hareketlendirir. Ayrıca, düzenlenen sosyal etkinlikler ve festivaller, Beykoz'un dinamik yapısını pekiştirir.

BEYKOZ HARİTADA NEREDE?

İstanbul Beykoz'un haritadaki konumu şu şekildedir:

BEYKOZ NEREDE?

İstanbul'un kuzeydoğusunda yer alan Beykoz, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İlçe, özellikle doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile dikkat çekmektedir. Günümüzde ise modern konut projeleri ve sosyal olanakları ile dikkat çekmektedir.