Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Sorusu, gündemde. Televizyon tarihinin bir dönem cuma akşamlarının vazgeçilmez programı olan Beyaz Show'un geri döneceği iddiası aylardır konuşulmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "Beyaz Show dönüyor" açıklamasının ardından Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Sorusu araştırılmakta. Peki, Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show tekrar başlayacak mı, geri dönecek mi?

BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Önceki gün bir mekan çıkışında Aramızda Kalmasın programının sorularını yanıtlayan Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Buna göre Beyaz Show tekrar başlayacak...