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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden tutuklandı?

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İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Peki, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden tutuklandı? İşte detaylar!

Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın neden tutuklandığı merak ediliyor. Rıza Akpolat hakkında başlatılan soruşturmanın detayları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, toplam 40 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi. Peki, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden tutuklandı? Beşiktaş Belediyesi rüşvet iddiaları nelerdir? Suç örgütü soruşturmasında kaç kişi tutuklandı? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Soruşturma, suç örgütünün belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatıldı.

Soruşturma kapsamında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın, ihaleleri organize etmek amacıyla belediye başkanlarına ve yöneticilere rüşvet verdiği öne sürüldü. Savcılık, örgütün bu yöntemle haksız kazanç elde ettiğini ve ihaleleri kendi çıkarlarına göre yönlendirdiğini belirtti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bu örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden tutuklandı?

Çağlayan Adliyesinde tamamlanan işlemler sonucunda, hakimlik Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 14 zanlının tutuklanmasına hükmetti. Bunun yanında, savcılığın adli kontrol tedbiri talep ettiği bazı zanlılar için mahkeme, adli kontrol kararı verdi. Bu kişiler arasında Ahmet Aktaş, Erdal Kavak ve Mehmet Ertaç Aydın gibi isimler bulunuyor.

Hakimlik tarafından verilen kararlar, soruşturmanın geldiği noktada önemli bir aşamayı işaret ediyor. Savcılık, örgütün faaliyetlerini belgeleyen deliller ışığında suçlamaları detaylandırmaya devam ederken, kalan şüphelilerle ilgili adli süreçlerin sürdüğü bildirildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden tutuklandı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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