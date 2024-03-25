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Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu çözen Berk Göktaş nerede okuyor, kaç yaşında, nereli?

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Kim Milyoner Olmak İster programında dikkatleri üzerine çeken isim Berk Göktaş, 5 milyon TL değerindeki final sorusunu yanıtlamıştır. Genç yarışmacı Berk Göktaş'ın performansıyla izleyicileri etkilemiş ve tebrikleri üzerine toplamıştır. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı performansıyla dikkat çeken Berk Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında ve nerede okuyor? İşte detaylar…

BERK GÖKTAŞ KAÇ YAŞINDA, NEREDE OKUYOR?

Sadece 19 yaşında olmasına rağmen, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Berk Göktaş, ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla dikkat çekti. YKS'de elde ettiği 71. sıra ile öne çıkan Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de büyük bir beğeni topladı. Berk Göktaş, yarışmada ilerleyebildiği noktaya kadar ilerlemek ve kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu çözen Berk Göktaş nerede okuyor, kaç yaşında, nereli?

Berk Göktaş, bu akşam sorulan son soruyu doğru yanıtladı ve böylece Kim Milyoner Olmak İster tarihinde ilk kez 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. Kenan İmirzalıoğlu başarı performansın ardından yarışmacıyı tebrik ederek, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni." dedi.

Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu çözen Berk Göktaş nerede okuyor, kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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