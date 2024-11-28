İzleyenleri ekrana bağlayan Bergen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki, Bergen filmi nerede çekildi?

BERGEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrolünü Farah Zeynep Abdullah'ın üstlendiği ve sanatçı Belgen'i canlandırdığı "Belgen" filmi, İstanbul, Ankara ve Mersin'de çekildi.

BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar.