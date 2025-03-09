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Beren Saat hamile mi?

Beren Saat hamile mi?
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Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat'in bebek beklediği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber henüz çiftten doğrulanmadı. Peki, Beren Saat gerçekten hamile mi? H

Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat'in bebek beklediği öne sürüldü. Henüz çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Bu iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Beren Saat hamile mi?

BEREN SAAT HAMİLE Mİ?

Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat'in bebek beklediği iddia edildi. Ünlü çiften henüz iddialara cevap gelmedi.

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat (d. 26 Şubat 1984, Ankara), Türk sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Başkent Üniversitesine gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı.

İlk deneyimini, Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005-2006) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006-2008), Aşk-ı Memnu (2008-2010), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010-2012) ve İntikam (2013-2014) dizilerinin de başrollerini oynadı. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer almıştır. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı. Son olarak, 2019-2021 yılları arasında Netflix'te yayımlanan Atiye dizisinde ve 2023 yılında Netflix'te yayımlanan İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol olarak yer aldı.

Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. Radikal'in hazırladığı "2010'a Damgasını Vuranlar" listesine Yılın Oyuncusu sıfatıyla dâhil oldu. 2013 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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