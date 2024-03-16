Berat Kansu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu kaç yaşında, nereli?
Berat Kansu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Berat Kansu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Berat Kansu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Berat Kansu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Berat Kansu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
BERAT KANSU KİMDİR?
Kocaeli - Kartepe Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu iş insanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.