Berat Kandili'nde ibadet etmek, manevi anlamda huzur bulmanın ve dualarınızın kabul edilmesinin vesilesi olabilir. Peki, Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Bu mübarek gecede kılınacak namazlar ve dua önerileriyle ilgili tüm detayları sizin için derledik. Peki, Berat Kandilinde kaç rekat namaz kılınır? Berât gecesi hangi tesbih çekilir? Detaylar haberimizde...

BERAT KANDİLİNDE KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?

Berat Kandili'nde kılınacak namazlar farz, nafile ve özel ibadetlerden oluşur. Bu mübarek gecede farklı namazlar kılınabilir:

Yatsı Namazı ve Tesbihat: Yatsı namazının ardından tesbih çekmek ve dua etmek önemlidir.

Nafile Namaz: Bu gece, en az iki rekatlık nafile namaz kılınması tavsiye edilir.

Nafile namazda her rekatta Fatiha'dan sonra üç İhlas Suresi okunabilir.

Tesbih Namazı (4 Rekat): Berat Kandili'nin önemli ibadetlerinden biri Tesbih Namazı'dır. Bu namaz toplam 4 rekat olarak kılınır ve her rekatta özel tesbihat yapılır.

BERAT GECESİ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?

Bu mübarek gecede çekilecek tesbihler ve yapılacak zikirler, manevi huzuru artırır. İşte Berat Kandili'nde çekilmesi tavsiye edilen tesbihler:

Sübhanallah (33 defa) – Allah'ın her türlü noksandan uzak olduğunu ifade eder.

Elhamdülillah (33 defa) – Allah'a şükretmenin ve hamd etmenin önemini vurgular.

Allahu Ekber (33 defa) – Allah'ın yüceliğini dile getirir.

La ilahe illallah (100 defa) – Tevhid zikri olarak bilinir ve Allah'ın birliğini ifade eder.

Estağfirullah (100 defa) – Tevbe ve istiğfar için önemlidir.

Berat Kandili'nde Zikir:

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed" salavatı sıkça tekrarlanabilir.

Kur'an-ı Kerim okumak, özellikle Yasin Suresi, İhlas Suresi ve Kadir Suresi bu gece okunması önerilen surelerdir.

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