Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır?

Berat kandili hangi ibadetler yapılır? soruları gündeme geliyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. Berat Kandili'nde oruç tutulur mu ve Berat Gecesi'nin faziletleri neler olduğu merak ediliyor. Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? Detaylar haberimizdedir…

BERAT KANDİLİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Berat Gecesi'nin diğer gecelerden biraz daha farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmeli. Oruç tutmak, Kaza namazı ve nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, Tevbe istiğfar etmek, Salavat getirmek, Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak, Allah'ı çokça zikretmek, Sadaka vermek.

BERAT KANDİLİ ANLAMI NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Şabanın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.